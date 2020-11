Calcio: carica Fonseca, 'questa Roma può ancora crescere' (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 02 NOV - "questa Roma così unita e determinata può ancora crescere. Continuiamo a lavorare così. Bravi ragazzi", è il tweet di Paulo Fonseca all'indomani della vittoria contro la Fiorentina per ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 2 novembre 2020), 02 NOV - "così unita e determinata. Continuiamo a lavorare così. Bravi ragazzi", è il tweet di Pauloall'indomani della vittoria contro la Fiorentina per ...

solopallone : Calcio: carica Fonseca, 'questa Roma può ancora crescere' - PassioneMessina : La “carica” di Barcos poco prima del calcio di inizio. L’attaccante argentino oggi è stato con la famiglia in giro… - Ramanan22665399 : Volevo dire a Paola Ferrari che il campione in carica Champions League non é il Liverpool che ha vinto nel 2019. In… - calciofemita : ???? FA Cup femminile: @EvertonWomen e @ManCityWomen (campione in carica) pronte per la 50a finale ????… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Juve con la carica di Ronaldo. Serve CR7 per tornare a battere le piccole -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio carica Calcio: carica Fonseca, 'questa Roma può ancora crescere' La Gazzetta del Mezzogiorno Real Madrid, Zidane: "Con l'Inter è una finale"

Il tecnico dei Blancos alla vigilia della sfida coi nerazzurri: "I giocatori devono dare tutto e dimostrare perché giocano per questo club" ...

Calcio: carica Fonseca, 'questa Roma può ancora crescere'

ROMA, 02 NOV - "Questa Roma così unita e determinata può ancora crescere. Continuiamo a lavorare così. Bravi ragazzi", è il tweet di Paulo Fonseca all'indomani della vittoria contro la Fiorentina per ...

Il tecnico dei Blancos alla vigilia della sfida coi nerazzurri: "I giocatori devono dare tutto e dimostrare perché giocano per questo club" ...ROMA, 02 NOV - "Questa Roma così unita e determinata può ancora crescere. Continuiamo a lavorare così. Bravi ragazzi", è il tweet di Paulo Fonseca all'indomani della vittoria contro la Fiorentina per ...