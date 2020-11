Beautiful | spoiler all’8 novembre | Ridge e Brooke ai ferri corti

Leggi su 2anews

(Di martedì 3 novembre 2020), anticipazioni dal 9 al 15sono ai: continuano a litigare per Thomas. Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di, dal 9 al 15. In queste puntate continuano i litigi tracon protagonista Thomas, l’ultimo dei quali è se separarlo dal figlio Douglas o meno. Hope e Liam si riavvicinano e riaccendono il loro rapporto. Steffy va in prigione da Flo per dirle che non la perdonerà mai, poi si reca da Thomas per fare altrettanto e per maledirlo per tutto il male che le ha fatto. Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.adesso chiede ...