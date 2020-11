Al 'Grande Fratello Vip' Stefania e Dayane stringono un'inaspettata alleanza (Di lunedì 2 novembre 2020) Gli equilibri cambiano continuamente al ' Grande Fratello Vip '. La nuova alleanza a sorpresa è quella tra Dayane Mello e Stefania Orlando. Tra le due non è mai corso buon sangue e di certo non hanno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 2 novembre 2020) Gli equilibri cambiano continuamente al 'Vip '. La nuovaa sorpresa è quella traMello eOrlando. Tra le due non è mai corso buon sangue e di certo non hanno ...

trash_italiano : Potevamo far rientrare Gabriele Rossi al Grande Fratello Vip ma nooooooo facciamo entrare Bettarini. #noneladurso - GrandeFratello : Andrea Zelletta rientra ufficialmente nella Casa di Grande Fratello. #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP, Andrea Zelletta ha ottenuto informazioni fuori dalla casa? Tutte le cose che non tornano - Debora62931914 : RT @zerowidee: accendo la tv mattino 5: '...elisabetta gregoraci protagonista indiscussa di questo grande fratello' spengo la tv #GFVIP - adrianozerla : RT @Federica989111: #DiMaio ex bibitaro #DiBattista ex animatore #Casalino ex grande fratello #Bonafede ex Dj #Grillo ex comico In prati… -