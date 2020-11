Traffico Roma del 01-11-2020 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 1 novembre 2020) LuceverdeBuonasera da Simone Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamento il momento ilsi tratta didi rientro sono rallentate le principali strade di accesso alocalità menti soprattutto in tratti del Aurelia della Cassia bis della puntina e dell’appia disagio invece sulla via Braccianese a causa di un incidente ci troviamo all’altezza del per Anguillara incidente anche sull’autostradaL’Aquila nella zona di Castel Madama ma ildentroe poco intenso Anche se potrebbe aumentare in strade quali la Cassia e la via Salaria in direzione della tangenziale tangenziale dove più tardi dalle 22 chiuderanno per lavori l’uscita di Viale Etiopia sarà chiusa l’uscita in ...