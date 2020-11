Suonare in chiesa l’unico luogo per far musica live (Di domenica 1 novembre 2020) Mentre diversi teatri proporranno in streaming il loro cartellone, come il Teatro San Carlo, si cerca il modo di mantenere il contatto tra musicisti e pubblico, nei luoghi sacri, con un repertorio tutto da scoprire Di Olga Chieffi Teatri chiusi, ma le fondazioni storiche come quelle del massimo partenopeo, non abbandoneranno i propri spettatori. La Fondazione Teatro di San Carlo, riprende dunque, in questo periodo di pausa delle performance dal vivo, la programmazione in streaming, nel mese di novembre, sulla web tv del Teatro. “Dobbiamo restare uniti davanti a questo momento – ha dichiarato il Sovrintendente Stéphane Lissner – e abbiamo il dovere di tutelare i più deboli e di rivolgere la nostra attenzione non solo ai grandi artisti, ma a tutti i lavoratori dello spettacolo, perché sono tante e diverse le professionalità di cui si ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 1 novembre 2020) Mentre diversi teatri proporranno in streaming il loro cartellone, come il Teatro San Carlo, si cerca il modo di mantenere il contatto tra musicisti e pubblico, nei luoghi sacri, con un repertorio tutto da scoprire Di Olga Chieffi Teatri chiusi, ma le fondazioni storiche come quelle del massimo partenopeo, non abbandoneranno i propri spettatori. La Fondazione Teatro di San Carlo, riprende dunque, in questo periodo di pausa delle performance dal vivo, la programmazione in streaming, nel mese di novembre, sulla web tv del Teatro. “Dobbiamo restare uniti davanti a questo momento – ha dichiarato il Sovrintendente Stéphane Lissner – e abbiamo il dovere di tutelare i più deboli e di rivolgere la nostra attenzione non solo ai grandi artisti, ma a tutti i lavoratori dello spettacolo, perché sono tante e diverse le professionalità di cui si ...

Ultime Notizie dalla rete : Suonare chiesa Riapre la chiesa di Caselle con le storiche campane il Resto del Carlino L’emergenza ferma anche le bande musicali: “Non poter suonare è una sofferenza”

Delusione e amarezza. Sono questi i sentimenti dei musici delle bande biellesi che, dopo la breve illusione di quest'estate in cui sono riusciti a portare in scena una manciata di concerti, si ritrova ...

L’Orchestra di Piazza Vittorio non si ferma: domenica 1 novembre suonerà dal vivo in tre chiese di Roma

Un’idea semplice, un segnale di speranza per tenere alta l’attenzione sul mondo dello spettacolo dal vivo ma al contempo sulla situazione dei migranti, ...

Delusione e amarezza. Sono questi i sentimenti dei musici delle bande biellesi che, dopo la breve illusione di quest'estate in cui sono riusciti a portare in scena una manciata di concerti, si ritrova ... Un'idea semplice, un segnale di speranza per tenere alta l'attenzione sul mondo dello spettacolo dal vivo ma al contempo sulla situazione dei migranti, ...