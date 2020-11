Serie C 2020/2021: la Ternana ne fa 5 al Catanzaro e consolida il primo posto (Di domenica 1 novembre 2020) Quarta vittoria consecutiva per un’inarrestabile Ternana, che nel match valido per l’ottava giornata del girone C di Serie C 2020/2021 travolge il Catanzaro con il punteggio di 5-1. Dopo il primo tempo terminato in parità e caratterizzato dalle reti di Partipilo e Carlini, nella ripresa le fere dilagano e calano la manita grazie a Falletti, Palumbo e Raicevic. Gli uomini di Cristiano Lucarelli scavalcano dunque il Teramo e si riprendono il primo posto della classifica. CRONACA – Dopo un avvio prima di particolari emozioni, la Ternana sblocca la gara al 17′ con Partipilo, che riceve da Falletti e da distanza ravvicinata batte Branduani. Tuttavia rimangono dei dubbi sulla posizione di partenza del ... Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) Quarta vittoria consecutiva per un’inarrestabile, che nel match valido per l’ottava giornata del girone C ditravolge ilcon il punteggio di 5-1. Dopo iltempo terminato in parità e caratterizzato dalle reti di Partipilo e Carlini, nella ripresa le fere dilagano e calano la manita grazie a Falletti, Palumbo e Raicevic. Gli uomini di Cristiano Lucarelli scavalcano dunque il Teramo e si riprendono ildella classifica. CRONACA – Dopo un avvio prima di particolari emozioni, lasblocca la gara al 17′ con Partipilo, che riceve da Falletti e da distanza ravvicinata batte Branduani. Tuttavia rimangono dei dubbi sulla posizione di partenza del ...

