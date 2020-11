Serie A, Udinese-Milan: Pioli ritrova Donnarumma e fa all in su Ibrahimovic. Le formazioni ufficiali (Di domenica 1 novembre 2020) L'anticipo tra Udinese e Milan apre la domenica di Serie A.La compagine rossonera, attuale capolista del campionato, cerca altri tre punti per confermare oltremodo il suo trend positivo e allungare ulteriormente sulle dirette pretendenti. Differentemente dalla squadra guidata da Stefano Pioli, quella allenata da Luca Gotti sta visibilmente faticando ad ingranare in un inizio di stagione certamente non facile. Il terzultimo posto in classifica non sta facendo sorridere per nulla i tifosi bianconeri, che oggi chiedono alla loro formazione una vittoria per allontanare critiche e possibili difficoltà future.caption id="attachment 661499" align="aligncenter" width="1024" Udinese v AC Milan - Serie A/captionLa formazione di casa recupera in ... Leggi su mediagol (Di domenica 1 novembre 2020) L'anticipo traapre la domenica diA.La compagine rossonera, attuale capolista del campionato, cerca altri tre punti per confermare oltremodo il suo trend positivo e allungare ulteriormente sulle dirette pretendenti. Differentemente dalla squadra guidata da Stefano, quella allenata da Luca Gotti sta visibilmente faticando ad ingranare in un inizio di stagione certamente non facile. Il terzultimo posto in classifica non sta facendo sorridere per nulla i tifosi bianconeri, che oggi chiedono alla loro formazione una vittoria per allontanare critiche e possibili difficoltà future.caption id="attachment 661499" align="aligncenter" width="1024"v ACA/captionLa formazione di casa recupera in ...

