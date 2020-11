Rapinata in una casa del centro: le portano via denaro, indagano i carabinieri (Di domenica 1 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Una donna, molto probabilmente dedita alla prostituzione, è stata Rapinata e malmenata nel corso della nottata appena trascorsa. La donna, una 42enne di nazionalità cinese è stata soccorsa da alcuni passanti mentre vagava per strada in pieno centro storico, in stato confusionale e con ferite al braccio. Il fatto è accaduto una mezz’ora circa dopo le 24. Avvertiti i carabinieri di Benevento, una prima ricostruzione dell’accaduto da parte dei militari avrebbe permesso di ricostruire l’aggressione subita dalla donna in un appartamento della zona. Ignoti l’avrebbero malmenata per sottrarle la somma di 500 euro circa, che aveva con se, ferendola ad un braccio e ad altre parti del corpo. Accompagnata in ospedale, per le cure del caso, i ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 1 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Una donna, molto probabilmente dedita alla prostituzione, è statae malmenata nel corso della nottata appena trascorsa. La donna, una 42enne di nazionalità cinese è stata soccorsa da alcuni passanti mentre vagava per strada in pienostorico, in stato confusionale e con ferite al braccio. Il fatto è accaduto una mezz’ora circa dopo le 24. Avvertiti idi Benevento, una prima ricostruzione dell’accaduto da parte dei militari avrebbe permesso di ricostruire l’aggressione subita dalla donna in un appartamento della zona. Ignoti l’avrebbero malmenata per sottrarle la somma di 500 euro circa, che aveva con se, ferendola ad un braccio e ad altre parti del corpo. Accompagnata in ospedale, per le cure del caso, i ...

