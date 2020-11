Operatori socio sanitari, stop al tirocinio per l’emergenza Covid. Centossesanta allievi erano quasi pronti per entrare in servizio (Di domenica 1 novembre 2020) Centosessanta allievi del corso per Operatori socio sanitari della provincia di Cremona si sono visti bloccare il tirocinio che tra poco più di un mese avrebbero concluso. Un percorso formativo, organizzato da Cr Forma, azienda per la formazione professionale leader sul territorio, indispensabile per diventare operativi ed entrare nel circuito della sanità locale. In un periodo, come si sa, delicatissimo per il fabbisogno crescente di personale negli ospedali, nelle case di cura convenzionate e nelle case di riposo. In particolare, i profili in questione sono due: Oss (Operatori socio-sanitari) e Asa (ausiliario socio-assistenziale). Esiste inoltre un corso di formazione di riqualifica di Asa in Oss. Lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Centosessantadel corso perdella provincia di Cremona si sono visti bloccare ilche tra poco più di un mese avrebbero concluso. Un percorso formativo, organizzato da Cr Forma, azienda per la formazione professionale leader sul territorio, indispensabile per diventare operativi ednel circuito della sanità locale. In un periodo, come si sa, delicatissimo per il fabbisogno crescente di personale negli ospedali, nelle case di cura convenzionate e nelle case di riposo. In particolare, i profili in questione sono due: Oss () e Asa (ausiliario-assistenziale). Esiste inoltre un corso di formazione di riqualifica di Asa in Oss. Lo ...

