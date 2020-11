Napoli Sassuolo 0-1 LIVE: Locatelli la sblocca dal dischetto (Di domenica 1 novembre 2020) Allo stadio San Paolo la 6ª giornata di Serie A 2020/21 tra Napoli e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “San Paolo” Napoli e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Sassuolo 0-1 MOVIOLA 61′ Ammonizione Napoli – Giallo per Manolas per un intervento duro a centrocampo. 59′ GOL Sassuolo – Locatelli freddissimo dal dischetto spiazza Ospina. 55′ Rigore Sassuolo – Raspadori viene atterrato in area. L’arbitro lascia proseguire, ma richiamato al Var fischia il rigore. Di Lorenzo ha ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 novembre 2020) Allo stadio San Paolo la 6ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “San Paolo”si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 61′ Ammonizione– Giallo per Manolas per un intervento duro a centrocampo. 59′ GOLfreddissimo dalspiazza Ospina. 55′ Rigore– Raspadori viene atterrato in area. L’arbitro lascia proseguire, ma richiamato al Var fischia il rigore. Di Lorenzo ha ...

lorenzimovic9 : Il Napoli sta realmente perdendo contro un Sassuolo senza Caputo e Berardi - LKsoccerbetting : Napoli - Sassuolo 0-1! - aaimarjuki : RT @IFTVofficial: LOCATELLI FROM THE SPOT, SASSUOLO LEAD 1-0 OVER NAPOLI ?? - BD_ESPN : #Video #SerieAxESPN Locatelli venció a Ospina y Sassuolo se lo gana 1-0 al Napoli. - orang3county : Ma come fate a tifare per il pareggio? Il Sassuolo non è in lotta per lo scudetto, il Napoli si. Bisogna sperare nel 2 fisso, punto. -