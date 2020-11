Modena-Perugia, le ultime su formazioni e dove vederla (Di domenica 1 novembre 2020) Modena-Perugia, dalla pagina del Modena CalcioScatterà alle 15 l’ora X per uno dei match più importanti dell’ ottava giornata di Serie C gruppo B, Modena-Perugia. Le due squadre si incroceranno all’Alberto Braglia di Modena, casa della squadra gialloblu. Il momento del Modena Periodo altalenante per il Modena, capace di raccogliere solo sette punti nelle ultime cinque gare. La squadra gialloblu viene da un concreto 2-0 ai danni della Sambenedettese, ma precedentemente erano arrivate un pareggio ed una sconfitta. L’ultima vittoria in casa del Modena è datata 11 ottobre, con il successo per 3-0 contro il Ravenna. Nonostante il periodo non brillante, il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 1 novembre 2020), dalla pagina delCalcioScatterà alle 15 l’ora X per uno dei match più importanti dell’ ottava giornata di Serie C gruppo B,. Le due squadre si incroceranno all’Alberto Braglia di, casa della squadra gialloblu. Il momento delPeriodo altalenante per il, capace di raccogliere solo sette punti nellecinque gare. La squadra gialloblu viene da un concreto 2-0 ai danni della Sambenedettese, ma precedentemente erano arrivate un pareggio ed una sconfitta. L’ultima vittoria in casa delè datata 11 ottobre, con il successo per 3-0 contro il Ravenna. Nonostante il periodo non brillante, il ...

