Manifestazione a Udine della Partite Iva contro i Dpcm del governo (Di domenica 1 novembre 2020) Hanno srotolato striscioni di protesta contro i decreti governativi che impongono restrizioni alle attività per l'emergenza coronavirus. Hanno gridato «Libertà, libertà» e «Aprite tutto». Hanno sventolato bandiere dell'Italia e del Friuli.E, durante i discorsi, qualcuno ha anche acceso due fumogeni e un paio di petardi tra la folla. Tantissime persone – circa duemila secondo gli organizzatori, un migliaio stando alle stime della questura – sabato sera si sono ritrovate in piazza XX settembre che, nel momento clou della Manifestazione, era davvero gremita, alla faccia del "metro di distanza" e purtroppo, in più di qualche caso, anche della "mascherina ben indossata" (videoproduzioni Petrussi).

