LIVE F1 | GP Imola 2020 in DIRETTA | ritiro per Verstappen e Safety Car Hamilton e Bottas comandano Leclerc 4° e Vettel 16°

(Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52° giro/63:rientra ai box e monta la gomma Soft. 52° giro/63: ATTENZIONE!!! Fuori Maxper una foratura e quindiper l’olandese.Cari! 51° giro/63: Di seguito la classifica: 1 LewisMercedesLEADER 1 2 MaxRed Bull Racing+27.718 1 3 ValtteriMercedes+14.407 1 4 Sergio PEREZ Racing Point+54.438 1 5 Daniel RICCIARDO Renault+62.605 1 6 CharlesFerrari+64.018 1 7 Alexander ALBON Red Bull Racing+65.385 1 8 Daniil KVYAT AlphaTauri+66.529 1 9 Carlos SAINZ McLaren+67.538 1 10 Lando NORRIS McLaren+69.683 1 11 George RUSSELL Williams1 L 1 12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 1 13 Sebastian ...

SkySportF1 : Formula 1, Imola nel ricordo del mito Senna: GP Emilia Romagna LIVE alle 13.10 #SkyMotori #F1 #Formula1 #ImolaGP - Formula1WM : Giro 47/63 - Errore di Bottas, Verstappen ne approfitta Problemi al pit stop per Vettel ?? I dettagli… - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo 45/63 giri #ImolaGP Seguite la #DIRETTA insieme a noi: - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica dopo 45/63 giri #ImolaGP Seguite la #DIRETTA insieme a noi: - MarioGiunta : Oggi c’è Super Weekend! Dalle 15 alle 18 seguiremo insieme: ?? Live Torino-Lazio e Spezia-Juventus ?? Post Udinese-… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Imola

Prima dell’Italia quest’anno – con Monza, Mugello e Imola – solo gli Stati Uniti, nel Mondiale del 1982, quando abbiamo corso a Long Beach, Detroit e Las Vegas. Altre sei a fine anno saranno le ...27° giro - Leclerc supera Magnussen per la nona posizione e allunga su Albon che non riesce a passare il danese della Haas Hamilton decide di non fermarsi al pit-stop e continua a ...