Interprete a Tokyo “La svolta? Una notifica su LinkedIn In primavera pensavo all’Italia e mi sentivo impotente”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 novembre 2020) Una mattina Daniela e il suo ragazzo sono usciti presto per fotografaredeserta. “Siamo arrivati a Shibuya Crossing, di solito un punto sempre pieno di gente. Era impressionante: non c’era nessuno”. Daniela Savatteri, 29 anni, vive in Giappone dal 2018. Lavora comein un’azienda che ha base a Hiroshima, dove ha vissuto per un periodo prima di trasferirsi nella capitale. Nove milioni di abitanti mai fermi, tranne che per il periodo fra metà marzo e metà maggio: “Non c’è stato un lockdown come in Italia, perché per legge non possono impedire alle persone di uscire. Ma era tutto chiuso tranne supermercati e farmacie. Le aziende hanno mandato il personale in smartworking appena hanno potuto. A me lo hanno detto da un giorno all’altro: io e miei colleghi lavoriamo a ...