Il presidente Mattarella a Castegnato | l’emozione del Sindaco | “Pensavo ad uno scherzo”

Leggi su urbanpost

(Di domenica 1 novembre 2020). La visita a sorpresa del capo dello Stato a, in provincia di Brescia, per rendere omaggio alle vittime del Covid nel piccolo centro lombardo che ha contato molti lutti nella prima fase della pandemia ha destato emozione. Tra i cittadini incluso il “primo”, ildel comune bresciano, Gianluca Cominassi, che al telefono con l’agenzia Adnkronos ha dichiarato: “Ieri sera quando il prefetto me l’ha detto pensavo fosse uno scherzo di Halloween, non me lo aspettavo. Dovevo tenere il massimo riserbo e farmi trovare al cimitero alle 10”. >> Covid in Italia, ipotesi lockdown nelle grandi città, Di Maio: «In arrivo nuovo Dpcm»– Ildella Repubblica Sergio ...