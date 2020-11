F.1, Leclerc dopo Imola: 'Ci sono lati positivi'. Vettel: 'Meritavamo di più' (Di domenica 1 novembre 2020) 'sono abbastanza soddisfatto della performance a inizio gara. Avevamo tanti punti interrogativi sul passo gara con le soft, al Nurburgring non era andato bene ma oggi eravamo più forti della Renault ... Leggi su gazzetta (Di domenica 1 novembre 2020) 'abbastanza soddisfatto della performance a inizio gara. Avevamo tanti punti interrogativi sul passo gara con le soft, al Nurburgring non era andato bene ma oggi eravamo; forti della Renault ...

blaco_luca : @MarcoColletta Anche Perez ne aveva più di Leclerc nel finale ma non è passato. Dopo qualche giro Ric perdeva un be… - giulyleclerc : RT @Gazzetta_it: #Leclerc dopo #Imola: “Non tutto perfetto, ma ci sono lati positivi”. #Vettel: “Meritavamo di più” - Gazzetta_it : #Leclerc dopo #Imola: “Non tutto perfetto, ma ci sono lati positivi”. #Vettel: “Meritavamo di più” - fisco24_info : F1, a Hamilton il primo GP dell'Emilia Romagna. Mercedes festeggia il settimo titolo costruttori: Torna dopo 14 ann… - InAnselsArms : RT @SmilexTech: Inconcepibile un Pit così lento. Inconcepibile non mettergli la Soft per gli ultimi 23 giri, soprattutto dopo aver visto co… -