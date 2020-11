Coronavirus | bufera su tweet Toti | ‘anziani più fragili | non indispensabili a sforzo produttivo’

CambiamentoDel : Paolo Brosio è entrato da poche ore nella casa del Grande Fratello. Il suo ingresso era previsto lo scorso settembr… - ilgiornale : In poche ore nella Casa del Gf Vip, Paolo Brosio si sarebbe lasciato andare a dichiarazioni poco gradite al pubblic… - infoitcultura : X-Factor, bufera sul reality: “Pubblico in studio nonostante il Coronavirus” - sergimagugliani : RT @MeteoWeb_eu: #Barillari condivide fake news sull'emergenza coronavirus?? Il consigliere del Lazio nella bufera ?? - generacomplotti : RT @MeteoWeb_eu: #Barillari condivide fake news sull'emergenza coronavirus?? Il consigliere del Lazio nella bufera ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bufera

Il Tempo

Milano, 1 nov. (Adnkronos) - Bufera su un tweet del governatore della Liguria, Giovanni Toti, nel giorno dell'incontro delle Regioni con il Governo.per discutere le nuove misure che vengono valutate dal governo per contrastare la seconda ondata dell'epidemia di coronavirus. Toti, bufera per un tweet. «Il Paese non può permettersi un nuovo ...