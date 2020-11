Belén Rodriguez, il primo (vero) bacio con Antonio Spinalbese (Di domenica 1 novembre 2020) Nessuna parola, solo la sequenza di un bacio. Belén Rodriguez, che nel corso delle settimane passate ha introdotto sul proprio profilo Instagram Antonio Spinalbese, ha voluto pubblicare una nuova foto accanto al fidanzato. Didascalie, non ne ha scritte. E, laddove avrebbe dovuto compulsare la descrizione della propria fotografia, si è limitata ad inserire il nome del nuovo compagno. Leggi su vanityfair (Di domenica 1 novembre 2020) Nessuna parola, solo la sequenza di un bacio. Belén Rodriguez, che nel corso delle settimane passate ha introdotto sul proprio profilo Instagram Antonio Spinalbese, ha voluto pubblicare una nuova foto accanto al fidanzato. Didascalie, non ne ha scritte. E, laddove avrebbe dovuto compulsare la descrizione della propria fotografia, si è limitata ad inserire il nome del nuovo compagno.

VanityFairIt : Nessuna parola, solo la sequenza di un bacio - blogtivvu : Convivenza per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese? La “conferma” e il retroscena su De Martino - infoitcultura : Tu si que vales, il ballerino delude, poi sfida Belen Rodriguez che lo distrugge con passi di danza supersexy e sen… - infoitcultura : Tu si que vales, gestaccio del concorrente? Belen Rodriguez lo umilia: 'Scusami? Fammelo in faccia' - infoitcultura : Il concorrente zittisce Belen in tv La Rodriguez reagisce: 'Fallo davanti' -

Ultime Notizie dalla rete : Belén Rodriguez Belen Rodriguez, il fidanzato Antonino lascia il lavoro per la fotografia Caffeina Magazine