Xiaomi Wear si aggiorna alla versione 2.0 introducendo un avatar e molte novità

(Di sabato 31 ottobre 2020)rilascia un importantemento per, che arriva2.0 con un nuovoe un'interfaccia ridisegnata. L'articolosi2.0unnovità proviene da TuttoAndroid.

miui_ita : L’app Xiaomi Wear si aggiorna alla versione 2.0 | Novità - GizChinait : #XIAOMI Wear si aggiorna con la nuova coloratissima interfaccia - news_wear : Una testa sul collo con la collana smart ha schiena dritta e spalle forti #Xiaomi #XiaomiYoupin, #collanasmart… -

Ultime Notizie dalla rete : Xiaomi Wear

GizChina.it

Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari ...Il brand Engine è invece protagonista di un’iniziativa speciale: con la direzione artistica di Vogue Italia, ha scelto un giovane 3D artist per dare vita alla nuova linea di abbigliamento ready to ...