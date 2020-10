Sondaggi, cala la fiducia nel governo e in Conte: -7%. Meloni e Speranza i leader con più consensi. Centrodestra al 48,3% (Di sabato 31 ottobre 2020) Le nuove restrizioni decise dal governo e la prospettiva di un inverno ancora più duro a causa dell’avanzata del coronavirus, con lo spettro di un nuovo lockdown generalizzato, fanno calare anche al consenso intorno all’esecutivo. Secondo un Sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera, l’indice di gradimento della squadra guidata da Giuseppe Conte, che aveva conosciuto una graduale ascesa fin dall’inizio della crisi sanitaria, è calato sensibilmente, pur rimanendo elevato: rispetto al mese scorso si nota una perdita di ben 7 punti sia per l’esecutivo (da 62% a 55%) che per il premier (da 65% a 58%). E questo calo di consensi è più marcato proprio tra le categorie più colpite dai provvedimenti restrittivi e tra i ceti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) Le nuove restrizioni decise dale la prospettiva di un inverno ancora più duro a causa dell’avanzata del coronavirus, con lo spettro di un nuovo lockdown generalizzato, fannore anche al consenso intorno all’esecutivo. Secondo uno Ipsos per il Corriere della Sera, l’indice di gradimento della squadra guidata da Giuseppe, che aveva conosciuto una graduale ascesa fin dall’inizio della crisi sanitaria, èto sensibilmente, pur rimanendo elevato: rispetto al mese scorso si nota una perdita di ben 7 punti sia per l’esecutivo (da 62% a 55%) che per il premier (da 65% a 58%). E questo calo diè più marcato proprio tra le categorie più colpite dai provvedimenti restrittivi e tra i ceti ...

