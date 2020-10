Serie C, caso di positività tra le file nerazzurre: Juve Stabia-Bisceglie posticipata alle 20:30 (Di sabato 31 ottobre 2020) Nuovo rinvio in Serie C.Il Coronavirus colpisce nuovamente il mondo del calcio. Come già accaduto in occasione del match contro il Teramo, alla vigilia dalla sfida tra Juve Stabia e Bisceglie - inizialmente prevista alle 15:00, la gara è stata rinviata alle 20:30. Il motivo sarebbe da attribuire ad un nuovo caso di positività rilevato tra le file nerazzurre che ha reso necessario un nuovo giro di tamponi che nelle prossime ore, così come da protocollo, verrà effettuato a gruppo squadra e staff del club pugliese. A comunicare la decisione è stata la Juve Stabia, attraverso un comunicato diramato tramite i propri canali ufficiali."Preso atto ... Leggi su mediagol (Di sabato 31 ottobre 2020) Nuovo rinvio inC.Il Coronavirus colpisce nuovamente il mondo del calcio. Come già accaduto in occasione del match contro il Teramo, alla vigilia dalla sfida tra- inizialmente prevista15:00, la gara è stata rinviata20:30. Il motivo sarebbe da attribuire ad un nuovodi positività rilevato tra leche ha reso necessario un nuovo giro di tamponi che nelle prossime ore, così come da protocollo, verrà effettuato a gruppo squadra e staff del club pugliese. A comunicare la decisione è stata la, attraverso un comunicato diramato tramite i propri canali ufficiali."Preso atto ...

