Rsa: niente tamponi e vaccini in ritardo «Non ripetiamo gli stessi errori di marzo»

Manzoni: finora Regione e Ats ci hanno ascoltato poco, abbiamo bisogno di un piano di sorveglianza. Matozzo (Ats): «Dalla prossima settimana gli antinfluenzali e per i test rapidi siamo in attesa di quanto ordinato».

Manzoni: finora Regione e Ats ci hanno ascoltato poco, abbiamo bisogno di un piano di sorveglianza. Matozzo (Ats): «Dalla prossima settimana gli antinfluenzali e per i test rapidi siamo in attesa di q ...

Niente campagne ideologiche contro il virus serve unità

Per questo oggi va valorizzato e non demonizzato il lavoro fondamentale che svolgono le Residenze sanitarie assistenziali (Rsa), che in Italia si prendono cura di oltre 250mila anziani, malati cronici ...

Per questo oggi va valorizzato e non demonizzato il lavoro fondamentale che svolgono le Residenze sanitarie assistenziali (Rsa), che in Italia si prendono cura di oltre 250mila anziani, malati cronici ...