Rai Storia si salva ma per me l’accorpamento con Rai 5 non era per forza un male (Di sabato 31 ottobre 2020) La vicenda di Rai Storia con la sua cronaca di una morte annunciata e mai avvenuta né prevista conferma la passione degli italiani per un nuovo hobby a cui gli italiani amano dedicarsi: manifestare la propria indignazione senza sapere bene di cosa si indignano. E’ successo spesso, in questi mesi di emergenza, riguardo a provvedimenti del governo annunciati dai media e che il governo non aveva nessuna intenzione di prendere; è successo nei giorni scorsi per un’ipotesi di ristrutturazione di alcuni canali della Rai. L’ipotesi circolata era quella di un accorpamento di Rai Storia con Rai 5, il canale definito genericamente “culturale”. Immediatamente è partito il grido di dolore, tanto vistoso nei termini quanto impreciso nei riferimenti: “vogliono chiudere Rai Storia”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) La vicenda di Raicon la sua cronaca di una morte annunciata e mai avvenuta né prevista conferma la passione degli italiani per un nuovo hobby a cui gli italiani amano dedicarsi: manifestare la propria indignazione senza sapere bene di cosa si indignano. E’ successo spesso, in questi mesi di emergenza, riguardo a provvedimenti del governo annunciati dai media e che il governo non aveva nessuna intenzione di prendere; è successo nei giorni scorsi per un’ipotesi di ristrutturazione di alcuni canali della Rai. L’ipotesi circolata era quella di un accorpamento di Raicon Rai 5, il canale definito genericamente “culturale”. Immediatamente è partito il grido di dolore, tanto vistoso nei termini quanto impreciso nei riferimenti: “vogliono chiudere Rai”, ...

_MiBACT : RAI, @dariofrance: «Bene decisione di mantenere canale di #RaiStoria, l’azienda pubblica radiotelevisiva italiana a… - ilfoglio_it : La brutta idea di chiudere Rai Storia e il problema culturale del servizio pubblico - mante : Un mio saggio amico su FB: “RAI Storia non chiuderà. Ora si può continuare a ignorarla senza sentirsi in colpa” - Bebbe___ : RT @impasticcata: sksksksk stiamo guardando il gf non rai storia - PravdaRossonera : @MarcelloFoa mi spieghi che cazzo ti dice il cervello per chiudere Rai storia?? -