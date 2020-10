Nuovo Dpcm, stretta su negozi e spostamenti. Sul lockdown si decide l’8 novembre (Di sabato 31 ottobre 2020) Il governo potrebbe attendere fino all’8 novembre prima di prendere nuove decisioni in materia di misure anti-Covid. Al momento l’obiettivo è resistere una settimana ancora per provare a scongiurare il lockdown totale con chiusure mirate di città, intere aree metropolitane, attività dove la situazione è più critica. Prossimo Dpcm Le ultime misure restrittive sono del … L'articolo Nuovo Dpcm, stretta su negozi e spostamenti. Sul lockdown si decide l’8 novembre Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 31 ottobre 2020) Il governo potrebbe attendere fino all’8prima di prendere nuove decisioni in materia di misure anti-Covid. Al momento l’obiettivo è resistere una settimana ancora per provare a scongiurare iltotale con chiusure mirate di città, intere aree metropolitane, attività dove la situazione è più critica. ProssimoLe ultime misure restrittive sono del … L'articolosu. Sulsil’8Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

