Monete che valgono una fortuna. Perché conservare le vecchie lire (Di sabato 31 ottobre 2020) Monete che valgono una fortuna. Le lire non sono in più in circolazione da 18 anni ma possono ancora regalarci soddisfazioni Il 28 febbraio 2002 è la data che ha sancito l'addio definitivo alle vecchie lire, lasciando spazio al "giovane" euro. Tra acclamazioni per il traguardo raggiunto verso un' Europa più unita, tra le perplessità, … L'articolo Monete che valgono una fortuna. Perché conservare le vecchie lire proviene da YesLife.it.

