Mirante: “Non mi aspettavo di giocare titolare, ma devo stare attento” (Di sabato 31 ottobre 2020) Antonio Mirante, portiere della Roma, ha rilasciato un’intervista a Sport Week: “Era impensabile prevedere che mi sarei ritrovato titolare già all’inizio della stagione, anche se qualche partita, con Ranieri prima e Fonseca poi, l’avevo messa insieme. Impegno e fortuna mi hanno permesso di essere dove sono oggi, ma le trappole sono dietro l’angolo. Sapevo di venire a fare il secondo, ma sapevo che avrei lavorato perché non mi piace accontentarmi. La mia esperienza mi suggerisce che devo confermarmi ogni settimana. Non posso pensare di essere in credito col calcio, e quindi di essere immune da critiche di fronte a eventuali errori. È questo lo spirito col quale mi sono presentato alla Roma.” Foto: twitter Roma L'articolo Mirante: “Non mi ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 31 ottobre 2020) Antonio, portiere della Roma, ha rilasciato un’intervista a Sport Week: “Era impensabile prevedere che mi sarei ritrovatogià all’inizio della stagione, anche se qualche partita, con Ranieri prima e Fonseca poi, l’avevo messa insieme. Impegno e fortuna mi hanno permesso di essere dove sono oggi, ma le trappole sono dietro l’angolo. Sapevo di venire a fare il secondo, ma sapevo che avrei lavorato perché non mi piace accontentarmi. La mia esperienza mi suggerisce checonfermarmi ogni settimana. Non posso pensare di essere in credito col calcio, e quindi di essere immune da critiche di fronte a eventuali errori. È questo lo spirito col quale mi sono presentato alla Roma.” Foto: twitter Roma L'articolo: “Non mi ...

