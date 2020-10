Lapo Elkann, luci e ombre in famiglia: “Amavo mio nonno. Mia madre invece è autodistruttiva” (Di sabato 31 ottobre 2020) Non a tutti è concesso il lusso della redenzione. C’è chi una volta entrato in un tunnel buio, non riesce più a trovare lo spiraglio di luce verso l’uscita. Altri, invece, riescono con un misto di fortuna, tenacia e aiuto, a ritrovare se stessi, a ripulire la propria immagine, a ricominciare. Uno di questi è Lapo Elkann, nipote di Gianni Agnelli, per anni protagonista delle pagine dei giornali con i suoi eccessi e scandali. Ma oggi, dopo essere giunto sull’orlo del precipizio, Elkann non è più un ragazzo succube delle dipendenze, degli incubi e degli istinti suicidi, ma un uomo nuovo, proiettato verso il futuro, non più schiavo del suo passato. Nonostante le cadute, il rapporto in rovina con la madre, Lapo ha trovato la ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 31 ottobre 2020) Non a tutti è concesso il lusso della redenzione. C’è chi una volta entrato in un tunnel buio, non riesce più a trovare lo spiraglio di luce verso l’uscita. Altri,, riescono con un misto di fortuna, tenacia e aiuto, a ritrovare se stessi, a ripulire la propria immagine, a ricominciare. Uno di questi è, nipote di Gianni Agnelli, per anni protagonista delle pagine dei giornali con i suoi eccessi e scandali. Ma oggi, dopo essere giunto sull’orlo del precipizio,non è più un ragazzo succube delle dipendenze, degli incubi e degli istinti suicidi, ma un uomo nuovo, proiettato verso il futuro, non più schiavo del suo passato. Nonostante le cadute, il rapporto in rovina con laha trovato la ...

Ultime Notizie dalla rete : Lapo Elkann Lapo Elkann: «Tutto su mia madre (ma il passato è alle spalle)» Sette del Corriere della Sera Lapo Elkann, luci e ombre in famiglia: “Amavo mio nonno. Mia madre invece è autodistruttiva”

Uno di questi è Lapo Elkann, nipote di Gianni Agnelli, per anni protagonista delle pagine dei giornali con i suoi eccessi e scandali. Ma oggi, dopo essere giunto sull’orlo del precipizio, Elkann non è ...

