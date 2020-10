GF Vip, Franceska Pepe assente per Covid? (Di sabato 31 ottobre 2020) Come mai Franceska Pepe non è presente nello studio del Grande Fratello Vip? Il motivo, purtroppo, è uno: il Coronavirus. E a spiegare per bene come stanno le cose è stata proprio lei, qualche ora fa! Mentre era nella casa è stata spesso vittima di una serie di scontri e litigi con gli altri inquilini che, alla fine, l’hanno mandata in nomination. Il pubblico l’ha salvata la prima volta maArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 31 ottobre 2020) Come mainon è presente nello studio del Grande Fratello Vip? Il motivo, purtroppo, è uno: il Coronavirus. E a spiegare per bene come stanno le cose è stata proprio lei, qualche ora fa! Mentre era nella casa è stata spesso vittima di una serie di scontri e litigi con gli altri inquilini che, alla fine, l’hanno mandata in nomination. Il pubblico l’ha salvata la prima volta maArticolo completo: dal blog SoloDonna

