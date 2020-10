Gasperini | “Vittoria sofferta In difesa in 3 in dubbio per Liverpool”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 31 ottobre 2020) Ai microfoni di Sky Sport, Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, ha commentato il successo sul Crotone. Queste le sue parole: “E’ stata una partita complicata, con molte difficoltà e diverse problematiche legate ad infortuni di nostri giocatori. Hateboer e Romero li valuteremo da domani, anche Toloi ha preso una forte contusione sul ginocchio ed è inper il Liverpool. Abbiamo tre giorni e speriamo di recuperare qualcuno. Il primo tempo di Muriel mi è piaciuto molto mentre Josip era in difficoltà oggi e non è stato il calciatore che speravo. Gli manca un po’ di velocità”. Su Miranchuk e Lammers: “Miranchuk, come Lammers sono giocatori che hanno bisogno di ambientarsi bene in un campionato totalmente nuovo. Spero diventino presto parte integrante di questa ...