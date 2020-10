Elisa Isoardi si ritira da Ballando del 31 ottobre 2020 (video e gallery) (Di domenica 1 novembre 2020) Durante la settima puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 31 ottobre, in onda su Rai1, la conduttrice Elisa Isoardi e lo storico ballerino Raimondo Todaro hanno deciso di ritirarsi. Purtroppo i problemi alla caviglia e al tendine che Elisa si sta portando dietro da alcune settimane si sono accentuati. La scorsa settimana la coppia aveva provato ad esibirsi ugualmente e aveva preparato un ballo anche per questa settimana, ma provando qualche piccolo passo dietro le quinte hanno capito che partecipare sarebbe stato un azzardo e avrebbe peggiorato ulteriormente la situazione. La coppia Isoardi-Todaro punta quindi ad avere qualche settimana di riposo in vista della puntata dedicata al ripescaggio, nella speranza che per allora la caviglia della ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 1 novembre 2020) Durante la settima puntata dicon le Stelledi stasera, 31, in onda su Rai1, la conduttricee lo storico ballerino Raimondo Todaro hanno deciso dirsi. Purtroppo i problemi alla caviglia e al tendine chesi sta portando dietro da alcune settimane si sono accentuati. La scorsa settimana la coppia aveva provato ad esibirsi ugualmente e aveva preparato un ballo anche per questa settimana, ma provando qualche piccolo passo dietro le quinte hanno capito che partecipare sarebbe stato un azzardo e avrebbe peggiorato ulteriormente la situazione. La coppia-Todaro punta quindi ad avere qualche settimana di riposo in vista della puntata dedicata al ripescaggio, nella speranza che per allora la caviglia della ...

