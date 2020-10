Crotone Atalanta 0-1 LIVE: Muriel porta in vantaggio i nerazzurri (Di sabato 31 ottobre 2020) Allo Stadio Ezio Scida, la 6ª giornata di Serie A 2020/21 tra Crotone e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Ezio Scida”, Crotone e Atalanta si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Crotone Atalanta 0-1 MOVIOLA 29′ Tiro di Malinovskyi – Il centrocampista ucraino prova la conclusione dal limite dell’area di rigore con il mancino ma sfera che termina a lato rispetto alla porta di Cordaz. 26′ GOL DELL’Atalanta – Bravissimo Malinovskyi che pesca Luis Muriel in area il quale è bravissimo a girarsi su Luperto e fulminare Cordaz con una ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Allo Stadio Ezio Scida, la 6ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Ezio Scida”,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 29′ Tiro di Malinovskyi – Il centrocampista ucraino prova la conclusione dal limite dell’area di rigore con il mancino ma sfera che termina a lato rispetto alladi Cordaz. 26′ GOL DELL’– Bravissimo Malinovskyi che pesca Luisin area il quale è bravissimo a girarsi su Luperto e fulminare Cordaz con una ...

