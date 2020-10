Crisanti d’accordo con De Luca: “Se sarà lockdown deve essere nazionale” (Di sabato 31 ottobre 2020) «Siamo in ritardo, abbiamo aspettato troppo tempo. Il lockdown nelle regioni maggiormente in affanno andava fatto due settimane fa, non adesso». Questo il parere del professor Andrea Crisanti, docente di Microbiologia dell’Università di Padova, intervistato oggi dal Mattino, che coincide con quanto espresso ieri dal Governatore della Regione Campania. Chiudere solo alcune Regioni o zone maggiormente in affanno al momento non servirebbe a nulla, per cui si deve attendere di capire se le misure adottate dal nuovo Dpcm avranno prodotto gli effetti desiderati sui contagi, altrimenti si dovrà per forza arrivare al lockdown nazionale, perché il virus oramai si è diffuso ovunque «Già si vede una parcellizzazione della trasmissione del virus, ormai è ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 31 ottobre 2020) «Siamo in ritardo, abbiamo aspettato troppo tempo. Ilnelle regioni maggiormente in affanno andava fatto due settimane fa, non adesso». Questo il parere del professor Andrea, docente di Microbiologia dell’Università di Padova, intervistato oggi dal Mattino, che coincide con quanto espresso ieri dal Governatore della Regione Campania. Chiudere solo alcune Regioni o zone maggiormente in affanno al momento non servirebbe a nulla, per cui siattendere di capire se le misure adottate dal nuovo Dpcm avranno prodotto gli effetti desiderati sui contagi, altrimenti si dovrà per forza arrivare alnazionale, perché il virus oramai si è diffuso ovunque «Già si vede una parcellizzazione della trasmissione del virus, ormai è ...

