Covid, a Milano casi decuplicati in un mese (Di sabato 31 ottobre 2020) Milano, 31 ottobre 2020 - La progressione dei contagiati da coronavirus a Milano e provincia fa una certa impressione: " Duecento casi in una settimana di luglio , 2 mila nella settimana dal 4 al 10 ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 31 ottobre 2020), 31 ottobre 2020 - La progressione dei contagiati da coronavirus ae provincia fa una certa impressione: " Duecentoin una settimana di luglio , 2 mila nella settimana dal 4 al 10 ...

stanzaselvaggia : “Mio padre positivo al Covid, al San Raffaele l’hanno lasciato 3 giorni in ps con febbre a 40”. “Ha firmato per una… - fattoquotidiano : 'OSPEDALE VUOTO' QUESTO VIDEO E' FALSO Il video della negazionista che sta girando in queste ore in rete è falso pe… - Corriere : Cairo positivo al Covid, in osservazione all’ospedale San Paolo di Milano - maviatu7 : RT @CalcioFinanza: Il presidente del #TorinoFC e di #RCS Urbano #Cairo è risultato positivo al #Covid. Cairo è in osservazione all'ospedale… - Corriere : Cairo positivo al Covid, in osservazione al San Paolo a Milano -