Covid-19, la Lazio è in allarme: positivi alcuni elementi della squadra (Di sabato 31 ottobre 2020) Covid-19, la Lazio è in allarme: positivi alcuni elementi della squadra. La società biancoceleste non ha specificato i nomi in attesa di effettuare un altro giro di tamponi La situazione coronavirus in casa Lazio continua a tenere tutti col fiato sospeso. La società del presidente Lotito ha dovuto rinunciare praticamente a metà della rosa nella … L'articolo Covid-19, la Lazio è in allarme: positivi alcuni elementi della squadra proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 31 ottobre 2020)-19, laè in. La società biancoceleste non ha specificato i nomi in attesa di effettuare un altro giro di tamponi La situazione coronavirus in casacontinua a tenere tutti col fiato sospeso. La società del presidente Lotito ha dovuto rinunciare praticamente a metàrosa nella … L'articolo-19, laè inproviene da Inews.it.

