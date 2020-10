Conte fa dolcetto o scherzetto: vertice decisivo su lockdown e scuola (Di sabato 31 ottobre 2020) Un nuovo Dpcm Contenente nuove misure per il Contenimento della pandemia di Coronavirus è ormai imminente. Ma nel governo di Giuseppe Conte non c'è condivisione di vedute sui provvedimenti da adottare. Dopo il nulla di fatto di ieri è confermata per oggi una nuova riunione tra il presidente del Consiglio, i ministri competenti e i capi-delegazione dei partiti di maggioranza. Il vertice - riferiscono fonti di maggioranza - sarà incentrato sulla situazione dei contagi nelle scuole italiane, come già quella che si è tenuta ieri quando, secondo quanto riferiscono le stesse fonti, non si è affrontato il tema di possibili lockdown delle principali città. Tema che invece è sul tavolo oggi. Per tasso di trasmissione ... Leggi su iltempo (Di sabato 31 ottobre 2020) Un nuovo Dpcmnente nuove misure per ilnimento della pandemia di Coronavirus è ormai imminente. Ma nel governo di Giuseppenon c'è condivisione di vedute sui provvedimenti da adottare. Dopo il nulla di fatto di ieri è confermata per oggi una nuova riunione tra il presidente del Consiglio, i ministri competenti e i capi-delegazione dei partiti di maggioranza. Il- riferiscono fonti di maggioranza - sarà incentrato sulla situazione dei contagi nelle scuole italiane, come già quella che si è tenuta ieri quando, secondo quanto riferiscono le stesse fonti, non si è affrontato il tema di possibilidelle principali città. Tema che invece è sul tavolo oggi. Per tasso di trasmissione ...

marco21967 : @ArtetecaOf Mi mangio il dolcetto aspettando il prossimo scherzetto di Deluca e Conte - RobadaMatteo : ?????? Nonostante le chiusure di Conte, nonostante il ministro Lamorgese, nonostante Zaia, io stanotte festeggerò l… - Vale_ria84 : Stasera conte fa la conferenza e ci dice dolcetto o dpcm? #Halloween - gheburaseye : Come dicevo nel precedente, fortunatamente è il #31ottobre, quindi è #Halloween. Sono dell'idea che oggi ci aspett… - DarioRossetto2 : @pierpi13 Quest'anno non ho preparato le caramelle come al solito, per il 'dolcetto o scherzetto', perché non verrà… -

