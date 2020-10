Calciomercato Juventus, Real Madrid su Alex Sandro: offerti due calciatori (Di sabato 31 ottobre 2020) Alex Sandro è ormai ai box da circa un mese e mezzo dopo la lesione muscolare della coscia destra rimediata il 19 settembre scorso. Inizialmente lo stop previsto era di circa un mese ma i tempi si sono allungati e Pirlo ha detto che lo aspetta dopo la sosta. Il buco lasciato scoperto a sinistra dal brasiliano ha messo nei guai il tecnico bianconero e adesso a peggiorare la situazione potrebbe esserci il Calciomercato con il Real Madrid che sarebbe disposto ad offrire ben due giocatori per arrivare al terzino sinistro della Juventus. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, nuova idea per il centrocampo: arriva dalla Premier LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, offerta da 150 milioni per Haaland Marcelo, ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 31 ottobre 2020)è ormai ai box da circa un mese e mezzo dopo la lesione muscolare della coscia destra rimediata il 19 settembre scorso. Inizialmente lo stop previsto era di circa un mese ma i tempi si sono allungati e Pirlo ha detto che lo aspetta dopo la sosta. Il buco lasciato scoperto a sinistra dal brasiliano ha messo nei guai il tecnico bianconero e adesso a peggiorare la situazione potrebbe esserci ilcon ilche sarebbe disposto ad offrire ben due giocatori per arrivare al terzino sinistro della. LEGGI ANCHE:, nuova idea per il centrocampo: arriva dalla Premier LEGGI ANCHE:, offerta da 150 milioni per Haaland Marcelo, ...

