Bergamo | rubano in un supermercato | due arresti

Milano, 31 ott. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Bergamo due uomini, cittadini marocchini di 19 e 39 anni, che avevano rubato materiale elettronico in un supermercato della città. I due, con vari precedenti, sono stati visti entrare nel supermercato, nascondere nei pantaloni degli auricolari bluetooth del valore di circa 150 euro, per poi comprare altri articoli di scarso valore ed avvicinarsi alle casse. Ma, appena usciti, sono stati fermati dai militari, che hanno trovato la refurtiva e l'hanno restituita al punto vendita. I due sono stati arrestati.

