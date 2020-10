‘Ballando con le Stelle 15’, settima puntata: Samuel Peron torna ad esibirsi, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si ritirano, forte scontro tra Carolyn Smith e Costantino Della Gherardesca. Gli eliminati sono… (Di domenica 1 novembre 2020) Si è appena conclusa la settima puntata di Ballando con le Stelle. Il dancing show condotto da Milly Carlucci è tornato in onda su Rai 1 con la giuria di sempre composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. La scorsa puntata era terminata con lo spareggio tra Vittoria Schisano con Marco De Angelis e Rosalinda Celentano con Tinna Hoffman. Questa sera, Vittoria ha ballato con Samuel Peron, che intanto si è negativizzato dal Covid, dopo l’intossicazione alimentare che ha colpito il suo maestro Marco. Il pubblico, attraverso i social, ha votato: Rosalinda e Tinna hanno dovuto abbandonare la gara. Si è passati poi ad una prova a sorpresa a tema Halloween. ... Leggi su isaechia (Di domenica 1 novembre 2020) Si è appena conclusa ladi Ballando con le. Il dancing show condotto da Milly Carlucci èto in onda su Rai 1 con la giuria di sempre composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino,, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. La scorsaera terminata con lo spareggio tra Vittoria Schisano con Marco De Angelis e Rosalinda Celentano con Tinna Hoffman. Questa sera, Vittoria ha ballato con, che intanto si è negativizzato dal Covid, dopo l’intossicazione alimentare che ha colpito il suo maestro Marco. Il pubblico, attraverso i social, ha votato: Rosalinda e Tinna hanno dovuto abbandonare la gara. Si è passati poi ad una prova a sorpresa a tema Halloween. ...

