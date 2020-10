Ascolti Tv venerdì 30 ottobre 2020: Fratelli di Crozza, Tale e quale show, GF Vip, dati Auditel e share (Di sabato 31 ottobre 2020) Ascolti Tv venerdì 30 ottobre 2020, vediamo chi si è aggiudicato la gara degli Ascolti televisivi. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Tra i programmi più attesi Fratelli di Crozza, il GF Vip e Tale e quale show, solo per citarne alcuni. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Ascolti Tv venerdì 30 ottobre 2020: i canali Mediaset in prima serata, ecco com’è andata “Strisicia la Notizia” (.000 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 31 ottobre 2020)Tv venerdì 30, vediamo chi si è aggiudicato la gara deglitelevisivi. Dalle ore 10 di oggi idi ascolto edi ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Tra i programmi più attesidi, il GF Vip e, solo per citarne alcuni. Ti ricordiamo che se non visualizzi idi ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale.Tv venerdì 30: i canali Mediaset in prima serata, ecco com’è andata “Strisicia la Notizia” (.000 ...

CorriereCitta : Ascolti Tv venerdì 30 ottobre 2020: Fratelli di Crozza, Tale e quale show, GF Vip, dati Auditel e share - ladycapuleti : @Jade19982 Ringraziamo il Grande Fratello per essersi inventato quella storia del televoto aperto fino a venerdì so… - Sardu10 : La calma apparente di questa sera la dice lunga ,dovranno chiarire l uscita di Andrea ,per forza non possono dire c… - monocromata : Quel circo del @GrandeFratello non si accorge che sono ripudiati sui social? Se per venerdì non vengono presi dei p… - jb_aurylali : SCHIFO. Ma stiamo scherzando???? SE NON LA MANDANO VIA VENERDÌ SPERO CHE CALINO DI BOTTO TUTTI GLI ASCOLTI. #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti venerdì Musumeci: "Stop a ingressi da altre Regioni? Non lo escludo" Affaritaliani.it