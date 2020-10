Whirpool | azienda scrive a dipendenti | stop dal 1 novembre Conte a sindacati | ' Abbiamo fatto tutto il possibile'

(Di venerdì 30 ottobre 2020) E' un giorno importante per la, oggi la riunione in videoconferenza con il governo e i rappresentanti dei 350 lavoratori dello stabilimento a rischio licenziamento. Domani lo stabilimento di ...

enricocoppotell : RT @CislNazionale: #Whirlpool, #Cisl e #Fim: il #Governo garantisca la continuità della produzione e l’occupazione. Gli accordi vanno fatti… - Frances19473806 : RT @CislNazionale: #Whirlpool, #Cisl e #Fim: il #Governo garantisca la continuità della produzione e l’occupazione. Gli accordi vanno fatti… - GianfrancoGasb1 : RT @CislNazionale: #Whirlpool, #Cisl e #Fim: il #Governo garantisca la continuità della produzione e l’occupazione. Gli accordi vanno fatti… - DanFumarola : RT @CislNazionale: #Whirlpool, #Cisl e #Fim: il #Governo garantisca la continuità della produzione e l’occupazione. Gli accordi vanno fatti… - FIMCislStampa : RT @CislNazionale: #Whirlpool, #Cisl e #Fim: il #Governo garantisca la continuità della produzione e l’occupazione. Gli accordi vanno fatti… -

Ultime Notizie dalla rete : Whirpool azienda

Whirlpool non molla e conferma la chiusura dello stabilimento di Napoli Est: dalla mezzanotte del 1° novembre, tutte le attività della fabbrica di via Argine cesseranno. L'azienda di elettrodomestici ...“Il Governo non può rimanere indifferente a questo disimpegno dell’azienda. Terremo duro su questa vertenza ... il premier Giuseppe Conte nel corso dell’incontro con i lavoratori dell Whirpool, a ...