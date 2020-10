Walter Pedullà e “Il pallone di stoffa” | il libro di memorie di un giovane novantenne

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Per i novant’anni, compiuti qualche settimana fa,Pedullà ha pensato bene, coerentemente con la sua storia personale, di studioso e critico nemico degli stereotipi, di fare lui un regalo ai tanti amici: un’autobiografia, anzi, più precisamente, undi. La puntualizzazione è necessaria perché la memorialistica è un genere coltivato soprattutto da condottieri, vincitori o vinti che siano. Nel primo caso per concentrare su di sé i meriti del trionfo, sottacendo il ruolo di alleati spesso determinanti, nel secondo per scaricare su altri la responsabilità della sconfitta. Da Giulio Cesare a Napoleone, tanto per capirci, o, per venire a tempi più recenti, a Churchill (la cui “Storia della seconda guerra mondiale” gli valse addirittura il Nobel) ...