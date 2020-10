Tonno fresco in padella con cipolle, olive e pomodorini (Di venerdì 30 ottobre 2020) Se non ti va mai di cucinare il pesce perché pensi che sia lungo e complicato questa ricetta fa proprio al caso tuo. Il è una cena facile e veloce da preparare, ma soprattutto deliziosa. Non ne farete più a meno. Vediamo la preparazione. Ingredienti 4 filetti di Tonno fresco da 200 g500 g di pomodorini in scatola2 acciughe sott’olio2-3 capperi sotto sale1 cipolla media20 olive Spagnole o di Gaeta1 spicchio d’aglio3-4 cucchiai di olio evo1/2 bicchiere di vino biancoSale fino q.b.1 ciuffo di prezzemoloPer preparare il Tonno in padella con cipolle, olive e pomodorini iniziamo lavando il Tonno con l’acqua fredda. Una volta puliti i tranci di Tonno, ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 30 ottobre 2020) Se non ti va mai di cucinare il pesce perché pensi che sia lungo e complicato questa ricetta fa proprio al caso tuo. Il è una cena facile e veloce da preparare, ma soprattutto deliziosa. Non ne farete più a meno. Vediamo la preparazione. Ingredienti 4 filetti dida 200 g500 g diin scatola2 acciughe sott’olio2-3 capperi sotto sale1 cipolla media20Spagnole o di Gaeta1 spicchio d’aglio3-4 cucchiai di olio evo1/2 bicchiere di vino biancoSale fino q.b.1 ciuffo di prezzemoloPer preparare ilinconiniziamo lavando ilcon l’acqua fredda. Una volta puliti i tranci di, ...

Tonno fresco in padella con cipolle, olive e pomodorini

Il tonno fresco in padella con cipolle, olive e pomodorini è una cena facile e veloce da preparare, ma soprattutto deliziosa. Non ne farete più a meno. Vediamo la preparazione. Ingredienti 4 filetti ...

