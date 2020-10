Scontro tra Regione e Comune, il vicesindaco Panini: “I cimiteri restano aperti” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ Scontro tra Comune e Regione sull’apertura dei cimiteri. Dopo che il Comune ha pubblicato gli orari e le regole di comportamento da tenere, l’Unità di crisi della Regione ha raccomandato fortemente di tenere chiuse le strutture cimiteriali. Il Comune, però, non è dello stesso avviso, anzi. Per viva voce del vicesindaco Enrico Panini “i cimiteri restano aperti. Non c’è alcun motivo per impedire ai napoletani di onorare i propri defunti e di pregare per loro in occasione del giorno dei morti”. Il vicesindaco ribadisce anche che il Comune “ha ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’trasull’apertura dei. Dopo che ilha pubblicato gli orari e le regole di comportamento da tenere, l’Unità di crisi dellaha raccomandato fortemente di tenere chiuse le struttureali. Il, però, non è dello stesso avviso, anzi. Per viva voce delEnrico“iaperti. Non c’è alcun motivo per impedire ai napoletani di onorare i propri defunti e di pregare per loro in occasione del giorno dei morti”. Ilribadisce anche che il“ha ...

Radicali : Per la prima volta l’estremismo islamico è guidato da un capo di Stato: il presidente turco Erdogan. Siamo di front… - La7tv : #piazzapulita Alessandro De Angelis: 'Sono sicuro che se al Governo ci fosse ancora Salvini saresti stato molto men… - fanpage : #Napoli a ferro e fuoco. In migliaia sotto la sede della Regione #Campania sono arrivate allo scontro con le forze… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Prosegue lo scontro tra esecutivo, sindacati e Confindustria per una nuova proroga del blocco dei licenziamenti [di Ma… - fattoquotidiano : Prosegue lo scontro tra esecutivo, sindacati e Confindustria per una nuova proroga del blocco dei licenziamenti [di… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro tra Duro scontro tra Padellaro e De Angelis: "Come ti permetti di dire una cosa del genere!" La7 Coronavirus, i veri numeri sui contagi in carcere. "Il Covid non ha sfondato"

ROMA - Ci risiamo. Giusto mentre muore a Livorno per sospetto Covid un detenuto cardiopatico di 81 anni, sulle carceri riparte lo scontro tra chi - il Guardasigilli Alfonso Bonafede, i sottosegretari ...

Serie B: scontro al vertice al Pala Di Vittorio tra Futsal Ternana e Recanati

Tra i convocati figura anche il giovane portiere Fagotti non al meglio per un infortunio ma il tecnico proverà a recuperarlo in extremis.

ROMA - Ci risiamo. Giusto mentre muore a Livorno per sospetto Covid un detenuto cardiopatico di 81 anni, sulle carceri riparte lo scontro tra chi - il Guardasigilli Alfonso Bonafede, i sottosegretari ...Tra i convocati figura anche il giovane portiere Fagotti non al meglio per un infortunio ma il tecnico proverà a recuperarlo in extremis.