"Maradona, il più grande: Napoli richiamalo" (Di venerdì 30 ottobre 2020) Oggi Diego compie 60 anni. Gli auguri di Bruscolotti, compagno nello scudetto del 1987: "Pelè non me ne voglia, non c'è storia" Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Oggi Diego compie 60 anni. Gli auguri di Bruscolotti, compagno nello scudetto del 1987: "Pelè non me ne voglia, non c'è storia"

petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Capello: 'CR7? No, Pelé, Messi e Maradona i tre più grandi di sempre' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Capello: 'CR7? No, Pelé, Messi e Maradona i tre più grandi di sempre' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Capello: 'CR7? No, Pelé, Messi e Maradona i tre più grandi di sempre' - napolimagazine : IL PARERE - Capello: 'CR7? No, Pelé, Messi e Maradona i tre più grandi di sempre' - apetrazzuolo : IL PARERE - Capello: 'CR7? No, Pelé, Messi e Maradona i tre più grandi di sempre' -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona più I 60 anni del calciatore più grande, il mondo celebra Diego Maradona che vinse incantando Il Secolo XIX Caniggia, gli auguri a Maradona: "Ha vinto tutto, e spesso da solo. Lui il più grande di tutti"

Dici Diego Armando Maradona e pensi al calcio, soprattutto a Napoli. Ma non solo lì. El Pibe de Oro, infatti, è stata la leggenda vivente di Boca e Argentina. E al suo ...

Napoli, Gattuso: "Grande partita, ma possiamo tirare fuori più qualità"

Gattuso, prima di fare gli auguri di compleanno a Maradona per i suoi 60 anni, ha voluto spendere parole importanti per i suoi ragazzi: "Questi sono ragazzi che danno tanto, rispetto, serietà...Per ...

Dici Diego Armando Maradona e pensi al calcio, soprattutto a Napoli. Ma non solo lì. El Pibe de Oro, infatti, è stata la leggenda vivente di Boca e Argentina. E al suo ...Gattuso, prima di fare gli auguri di compleanno a Maradona per i suoi 60 anni, ha voluto spendere parole importanti per i suoi ragazzi: "Questi sono ragazzi che danno tanto, rispetto, serietà...Per ...