Manifestazioni contro le restrizioni, scontri a Firenze (Di sabato 31 ottobre 2020) scontri a Firenze tra manifestanti e la polizia per la manifestazione contro le restrizioni. Un raduno che puntava ad arrivare in Piazza della Signoria e invece è finito con lanci di bottiglie, tensione e cariche. LEGGI ANCHE > Il presidente della commissione Antimafia è sicuro: dietro gli scontri di Napoli c’è la regia della camorra scontri a Firenze, la preoccupazione del sindaco e la rabbia dei manifestanti Gli scontri a Firenze sono cominciati quando un centinaio di manifestanti ha cercato di entrare in Piazza della Signoria per la manifestazione non autorizzata che già alla vigilia aveva allarmato la prefettura. Persino il sindaco Dario Nardella era intervenuto sulla vicenda ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 31 ottobre 2020)tra manifestanti e la polizia per la manifestazionele. Un raduno che puntava ad arrivare in Piazza della Signoria e invece è finito con lanci di bottiglie, tensione e cariche. LEGGI ANCHE > Il presidente della commissione Antimafia è sicuro: dietro glidi Napoli c’è la regia della camorra, la preoccupazione del sindaco e la rabbia dei manifestanti Glisono cominciati quando un centinaio di manifestanti ha cercato di entrare in Piazza della Signoria per la manifestazione non autorizzata che già alla vigilia aveva allarmato la prefettura. Persino il sindaco Dario Nardella era intervenuto sulla vicenda ...

Incidenti questa sera nel centro storico di Firenze - con lancio di bombe carta, fumogeni, atti vandalici e ripetute cariche della polizia - per una manifestazione non autorizzata contro gli ultimi ...

