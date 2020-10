Juventus Under 23, Giulio Parodi ritorna in campo: è la fine di un incubo (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Juventus Under 23 si trova al decimo posto in classifica nel Girone A di Serie C. L’inizio della formazione giovanile bianconera è stato tutt’altro che positivo, in quanto i ragazzi allenati da Lamberto Zauli hanno disputato già sei partite vincendone solamente tre e perdendone due. Nella serata di ieri, la Juventus Under 23 ha perso 1-2 in casa allo stadio Moccagatta di Alessandria, contro il Como quarto in classifica. Rete di Marques Mendez al 77′ per la formazione torinese, incapace però di pareggiare il doppio vantaggio dei lariani siglato nel corso del primo tempo. Poche le note positive, ma una in particolare fa sorridere mister Zauli. LEGGI ANCHE: Mercato Juventus, offerta Real Madrid per Dybala: è uno scambio LEGGI ANCHE: Mercato Juve, ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) La23 si trova al decimo posto in classifica nel Girone A di Serie C. L’inizio della formazione giovanile bianconera è stato tutt’altro che positivo, in quanto i ragazzi allenati da Lamberto Zauli hanno disputato già sei partite vincendone solamente tre e perdendone due. Nella serata di ieri, la23 ha perso 1-2 in casa allo stadio Moccagatta di Alessandria, contro il Como quarto in classifica. Rete di Marques Mendez al 77′ per la formazione torinese, incapace però di pareggiare il doppio vantaggio dei lariani siglato nel corso del primo tempo. Poche le note positive, ma una in particolare fa sorridere mister Zauli. LEGGI ANCHE: Mercato, offerta Real Madrid per Dybala: è uno scambio LEGGI ANCHE: Mercato Juve, ...

JuventusFCYouth : Una giovanissima #Under23 esce sconfitta dal Piola. Il racconto della gara contro la Pro Vercelli ??… - JuventusFCYouth : #Under23, domani al Moccagatta arriva il Como ??? I convocati per la sfida ?? - JuventusFCYouth : #Under23 oggi, alle 20:45, in campo contro la Pro Vercelli ?? I convocati per la sfida ?? - junews24com : Juventus Youth: retroscena Anghelè, quella promessa con Ansu Fati - junews24com : Juventus Youth: retroscena Anghelè, quella promessa con Ansu Fati - -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Under Juventus Under 23, concluso l'isolamento della squadra presso il JHotel TUTTO mercato WEB Mille videoauguri a Maradona, 'così mi date la vita'

Paolo Montero ricorda dei suoi anni alla Juventus: "ho diviso la stanza per sette anni con ... suo compagno nella vittoria al Mondiale Under 20, Maxi Rodriguez, Sergio Romero, Claudio Garcia, Daniel ...

Lucchese a un passo dal difensore centrale Luka Dumancic la Torre di Spalato

Dopo l’accordo con i centrocampisti Sbrissa e Ceesay in dirittura d’arrivo quello con il croato ex Juve Stabia ...

Paolo Montero ricorda dei suoi anni alla Juventus: "ho diviso la stanza per sette anni con ... suo compagno nella vittoria al Mondiale Under 20, Maxi Rodriguez, Sergio Romero, Claudio Garcia, Daniel ...Dopo l’accordo con i centrocampisti Sbrissa e Ceesay in dirittura d’arrivo quello con il croato ex Juve Stabia ...