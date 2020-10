Juventus, Massimo Mauro a gamba tesa sull’ex Palermo: “Venderei Dybala, se parli e poi non tocchi palla…” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Zero a due. E' questo il risultato maturato mercoledì pomeriggio fra le mura dell'Allianz Stadium.Una vittoria, quella conquistata dal Barcellona ai danni della Juventus, centrata grazie alle reti messe a segno da Ousmane Dembélé e da Lionel Messi dal dischetto. Una sconfitta che non è certamente passata inosservata, con gli uomini di Andrea Pirlo che fin qui hanno collezionato due successi (uno a tavolino contro il Napoli) e tre pareggi in campionato, una vittoria e una sconfitta in Champions League. Nove i gol fatti, sei le reti subite. Non un avvio di stagione brillante, all'altezza delle aspettative.Chi ha detto la sua sul momento della compagine bianconera è stato anche Massimo Mauro, opinionista Rai ed ex calciatore della Juventus, che ha bocciato la prova offerta da Paulo ... Leggi su mediagol (Di venerdì 30 ottobre 2020) Zero a due. E' questo il risultato maturato mercoledì pomeriggio fra le mura dell'Allianz Stadium.Una vittoria, quella conquistata dal Barcellona ai danni della, centrata grazie alle reti messe a segno da Ousmane Dembélé e da Lionel Messi dal dischetto. Una sconfitta che non è certamente passata inosservata, con gli uomini di Andrea Pirlo che fin qui hanno collezionato due successi (uno a tavolino contro il Napoli) e tre pareggi in campionato, una vittoria e una sconfitta in Champions League. Nove i gol fatti, sei le reti subite. Non un avvio di stagione brillante, all'altezza delle aspettative.Chi ha detto la sua sul momento della compagine bianconera è stato anche, opinionista Rai ed ex calciatore della, che ha bocciato la prova offerta da Paulo ...

OptaPaolo : 2 - La #Juventus non tentava al massimo due tiri in casa in un primo tempo di #ChampionsLeague dal dicembre 2009, c… - WiAnselmo : #Juventus, Massimo Mauro a gamba tesa sull'ex #Palermo: 'Venderei Dybala, se parli e poi non tocchi palla...'… - Mediagol : #Juventus, Massimo Mauro a gamba tesa sull'ex #Palermo: 'Venderei Dybala, se parli e poi non tocchi palla...'… - TarallucciE : @ZZiliani Massimo Mauro 'scrive' e parla sotto dettatura della dirigenza della Juventus - TarallucciE : RT @ZZiliani: DOMANDA DELLE CENTO PISTOLE. Se Massimo Mauro dice alla Gazzetta che lui #Dybala lo venderebbe, secondo voi qual è sul tema l… -