Juventus, Chiesa si presenta: “Orgoglioso di vestire questa maglia”. Su Commisso e le minacce al fratello… (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lo scorso 5 ottobre ha firmato il contratto che lo legherà alla Juventus fino al 30 giugno 2022.Per strappare il giovane talento classe 1997 alla Fiorentina, il club bianconero ha messo sul piatto un prestito biennale oneroso, a cui si aggiunge l'obbligo di acquisto al terzo anno: tre milioni di euro per la stagione sportiva 2020/2021, sette milioni di euro per la stagione sportiva 2021/2022 e quaranta di riscatto obbligatorio se la compagine piemontese arriva tra le prime quattro in classifica o il calciatore gioca il 60% di presenze o colleziona almeno 10 gol e 10 assist nelle prime due stagioni. Nella giornata di oggi, è stato presentato in conferenza stampa."Ci tengo a ringraziare a Fiorentina e la città di Firenze per questi 14 anni in cui sono cresciuto. Ringrazio Della Valle e Commisso e tutti i tifosi viola. ... Leggi su mediagol (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lo scorso 5 ottobre ha firmato il contratto che lo legherà allafino al 30 giugno 2022.Per strappare il giovane talento classe 1997 alla Fiorentina, il club bianconero ha messo sul piatto un prestito biennale oneroso, a cui si aggiunge l'obbligo di acquisto al terzo anno: tre milioni di euro per la stagione sportiva 2020/2021, sette milioni di euro per la stagione sportiva 2021/2022 e quaranta di riscatto obbligatorio se la compagine piemontese arriva tra le prime quattro in classifica o il calciatore gioca il 60% di presenze o colleziona almeno 10 gol e 10 assist nelle prime due stagioni. Nella giornata di oggi, è statoto in conferenza stampa."Ci tengo a ringraziare a Fiorentina e la città di Firenze per questi 14 anni in cui sono cresciuto. Ringrazio Della Valle ee tutti i tifosi viola. ...

