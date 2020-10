Istituto Espresso Italiano: “Nuovo Dpcm è un inutile accanimento contro l’ospitalità” (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Dov’è il razionale nel chiudere luoghi regolamentati come bar, ristoranti, cinema e teatri e poi far viaggiare la gente in autobus e metropolitane in condizioni di sovraffollamento?”, con queste parole Luigi Morello, presidente dell’Istituto Espresso Italiano (IEI), esprime il rammarico per “l’accanimento da parte del governo nei confronti della categoria degli operatori dell’ospitalità.” L’economia – prosegue Morello – ha bisogno di certezze mentre qui si parla di ingenti misure di sostegno ma sempre in modo vago sia in termini di entità sia di tempistiche. Inoltre, perché non si riconosce il valore sociale, oltre a quello economico, dei luoghi di consumo come i bar e i ristoranti?”. I sacrifici e gli investimenti ... Leggi su winemag (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Dov’è il razionale nel chiudere luoghi regolamentati come bar, ristoranti, cinema e teatri e poi far viaggiare la gente in autobus e metropolitane in condizioni di sovraffollamento?”, con queste parole Luigi Morello, presidente dell’(IEI), esprime il rammarico per “l’da parte del governo nei confronti della categoria degli operatori dell’ospitalità.” L’economia – prosegue Morello – ha bisogno di certezze mentre qui si parla di ingenti misure di sostegno ma sempre in modo vago sia in termini di entità sia di tempistiche. Inoltre, perché non si riconosce il valore sociale, oltre a quello economico, dei luoghi di consumo come i bar e i ristoranti?”. I sacrifici e gli investimenti ...

Silvia62716447 : Cara @IngegnerCarla devi sapere che la nostra piccola @sasacipher non è solo brava a creare video esilaranti ma ha… - Indexfood1 : L’Istituto Espresso Italiano (IEI) mette in evidenza come la tradizione del caffè in Italia sia frutto di industrie… -

Ultime Notizie dalla rete : Istituto Espresso Istituto Espresso Italiano: “Nuovo Dpcm è un inutile accanimento contro l’ospitalità” WineMag.it Crisanti via dal Veneto: l'istituto Spallanzani di Roma gli ha offerto la direzione

A fine anno andrà in pensione la scienziata che per prima ha isolato il coronavirus in Italia. Zingaretti e Speranza favorevoli ...

IL CASO VENEZIA Le voci fluttuavano nell'aria da giorni, finché ieri sono

IL CASOVENEZIA Le voci fluttuavano nell'aria da giorni, finché ieri sono planate su L'Espresso: «Andrea Crisanti si sposta a Roma». Secondo l'edizione online del settimanale, «il passaggio ...

A fine anno andrà in pensione la scienziata che per prima ha isolato il coronavirus in Italia. Zingaretti e Speranza favorevoli ...IL CASOVENEZIA Le voci fluttuavano nell'aria da giorni, finché ieri sono planate su L'Espresso: «Andrea Crisanti si sposta a Roma». Secondo l'edizione online del settimanale, «il passaggio ...