Ibrahimovic testimonial: “Io ho sconfitto il Covid, ma tu non sei me” (VIDEO) (Di venerdì 30 ottobre 2020) Zlatan Ibrahimovic è stato scelto dalla Regione Lombardia come testimonial di una campagna di sensibilizzazione. “L’idea mi è venuta dopo un derby”, ha confessato il governatore Fontana. È un grande bomber in campo, ma da ieri è anche un esempio nella lotta contro il virus. Stiamo parlando di Zlatan Ibrahimovic, il centravanti tornato al Milan … L'articolo Ibrahimovic testimonial: “Io ho sconfitto il Covid, ma tu non sei me” (VIDEO) proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 30 ottobre 2020) Zlatanè stato scelto dalla Regione Lombardia comedi una campagna di sensibilizzazione. “L’idea mi è venuta dopo un derby”, ha confessato il governatore Fontana. È un grande bomber in campo, ma da ieri è anche un esempio nella lotta contro il virus. Stiamo parlando di Zlatan, il centravanti tornato al Milan … L'articolo: “Io hoil, ma tu non sei me” () proviene da www.meteoweek.com.

fanpage : 'Tu non sei Zlatan, usa la mascherina'. Ibra invita a rispettare le norme anti Covid a modo suo - Corriere : L’appello di Ibra: «Non siete Zlatan, non sfidate il virus. Rispettate le regole sempre» - Tg3web : Mentre Zlatan Ibrahimovic si mette il covid alle spalle e diventa testimonial della prevenzione, Ronaldo è ancora p… - alexfoti : RT @fanpage: 'Tu non sei Zlatan, usa la mascherina'. Ibra invita a rispettare le norme anti Covid a modo suo - AAndreafusco1 : RT @fanpage: 'Tu non sei Zlatan, usa la mascherina'. Ibra invita a rispettare le norme anti Covid a modo suo -